Az államtitkár beszámolt arról is, hogy 894 határvadásznak jelentkezővel kötöttek szerződést, és 636-an már sikeres vizsgát is tettek. Hozzátette: továbbra is hetente százas nagyságrendben kezdik el a képzést az új szerződésesek, és várhatóan télre eléri a határvadász ezred létszáma az ezret; ekkor a katonák levonulhatnak a határról. Mint mondta, a parancsnoki, tiszti állományt továbbra is a rendőrség biztosítja majd.

Elmondta: idén november 1-jéig 234 ezren próbáltak bejutni az országba, ez a szám tavaly 122 ezer volt, előtte 6 ezer. Idén már 1624 embercsempészt fogtak el, míg tavaly 1277-et, tavalyelőtt pedig 455-öt.

Rétvári Bence kiemelte: sikeres a határvadász ezred felállítása, a déli határ "elrettentő ereje" nőtt, és ennek tudható be, hogy továbbra is sok illegális migráns próbál bejutni az országba még a teljes ezred felállítása előtt. Magyarázatként hozzáfűzte, a kibocsátó országokba is eljutott a déli határkerítés megerősítésének és a határvadász ezred felállításának a híre, ezért igyekeznek minél többen, minél hamarabb átjutni, "kapuzárási pánikszerűen elkezdtek özönleni a magyar határ felé".

Elmondta, az illegális migránsok menekülés helyett sokszor inkább fizikai konfliktusba bocsátkoznak a határt védőkkel, és súlyos fizikai atrocitásokra is sor kerül a határnál. Közölte azt is, zajlik a határkerítés megerősítése, a hódunai szakaszon pedig új kerítés épül.

Harangozó Tamás (MSZP) kevesellte a határvadászok egyhetes lőkiképzését és azt jósolta, hogy a munkakörülmények változása miatt várhatóan sokan fognak leszerelni.