Deák Dániel arra a kérdésre, hogy miért hatékony a magyar kormány válságkezelése, miben rejlik a titok, a válaszában kiemelte: a magyar kormány válságkezelésének sikere abban rejlik, hogy tabudöntögető. Az extraprofitadót is elsőként vezette be, majd azt egyre több nyugati országban is elkezdték alkalmazni. A rezsicsökkentés kapcsán is hasonló a helyzet: korábban támadták Nyugatról is, most pedig egyre több állam él hasonló eszközökkel Európában.

Mindez azt jelzi, hogy

a magyar kormány hozzá mer nyúlni olyan eszközökhöz, amelyeket máshol korábban nem alkalmaztak, majd annak úttörő jellegéből fakadóan egyre többen átveszik, elsajátítják.

A teljes, eredeti cikk IDE kattintva olvasható.