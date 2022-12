Az Internewshoz már munkatársakat is toboroznak, december 6-án pedig a Magyar Nemzet már azt is megírta, hogy a médiavállalkozás főszerkesztőt keres. A LinkedIn nevű közösségi álláskereső portálon is megjelent hirdetésben az olvasható, hogy budapesti helyszínre szeretnének főszerkesztőt találni. Ideális jelöltjüket eredetileg októberig tervezték kiválasztani, de ez sikertelennek bizonyulhatott, mivel hirdetésük még mindig aktív volt december elején. A hirdetés azóta eltűnt, de nem tudni, hogy sikeres volt-e a főszerkesztő-keresés.

Korábban, 2016-ban egyébként már megjelent egy, az Internewshoz köthető oldal Magyarországon: a Soros-féle alapítvány mellett ők is finanszírozták a Direkt36 nevű balliberális oldalt.