Brüsszelben készül az új, kilencedik szankciós csomag, amely a gáz és olaj mellett az atomenergiai együttműködésre is kiterjedne, így uránt sem lehetne már Oroszországtól vásárolni. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy az új paksi bővítésen túl – amelyet az Európai Bizottság is jóváhagyott, és az EU Bíróság elutasította ennek osztrák bírósági megtámadását – a most működő erőműblokkok is leállásra kényszerülnének – mondta el az Origónak adott interjúban Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Dornfeld szerint az ideiglenes mentesség helyett hosszabb távon sokkal szilárdabb alapot kell találni az ellátás fenntartására, és ebben kezdettől fogva egyértelmű a magyar kormány politikája: szankciók helyett békére van szükség.

Bár Magyarország tavasszal elérte, hogy a szankciók ne vonatkozzanak a csővezetéken érkező, a nyugatinál sokkal olcsóbb orosz olajra, de lehetnek komoly következményei, ha a szállításra vonatkozó szankciók miatt nem jut kőolajhoz Magyarország?

Magyarország létfontosságú nemzeti érdeke, hogy a csővezetékes orosz kőolajszállítás folytatódni tudjon, hiszen a magyar emberek támogatására létrehozott üzemanyag ársapka fenntartásának feltétele az olcsóbb orosz, Ural típusú kőolaj. A magyar fogyasztást elsősorban az ilyen típusú kőolajat feldolgozó százhalombattai finomító biztosítja, amennyiben ez nem működik, csak többszörös áron, Brent típusú olajat tudunk vásárolni helyette.

Az elhibázott uniós szankciós politika azonban már most is komoly kihívások elé állítja a hazai ellátást, hiába a mentesség, elég egyértelmű a brüsszeli kommunikációból, hogy ezt csak ideiglenes engedménynek tekintik.

Amennyiben ezt is szankciók alá veszik, mint azt például az Európai Parlament követeli – ideértve a magyarországi baloldali képviselőket is – annak komoly gazdasági következményei lehetnek. Nemcsak az üzemanyagárstop válna fenntarthatatlanná, de azonnal többszörösére drágulna az üzemanyag mindenki számára – már ahol vásárolható lesz egyáltalán.