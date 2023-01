Cikkünk frissül!

Franciaország és Olaszország légvédelmi rendszereket küldhet

Két diplomáciai forrás szerint Franciaország és Olaszország közel áll a technikai részletek véglegesítéséhez, hogy a Mamba néven ismert SAMP/T légvédelmi rendszert szállíthasson Ukrajnába, bár nem egyértelmű, mikor születik meg a végső döntés.

Sebastien Lecornu francia védelmi miniszter pénteken Olaszországba utazik, hogy találkozzon olasz kollégájával, Guido Crosettóval, és mindkét fél előre kívánja vinni a SAMP/T tárgyalásokat.

A francia-olasz közös gyártású Mamba rendszert úgy tervezték, hogy extrém passzív és aktív zavaró környezetben is müködőképes legyen. Képes 360 fokos felderítésre, egyszerre 100 légi célt tud követni, ebből tízre tüzet vezetni. 50 m és 20 km közötti magasságban repülő célok ellen használható, maximális hatótávolsága 100 km. Cirkálórakéták, repülőgépek, pilóta nélküli légi járművek, vagy maximum 600 km hatósugarú ballisztikus rakéták ellen használható, akár megelőző csapásmérő eszközként is. Képes önállóan, de egy nagyobb rendszer részeként is üzemelni. A francia és az olasz mellett a szingapúri hadsereg rendszeresítette.

Oroszország törvényen kívül helyezte a Meduza híroldalt

Az orosz hatóságok "nemkívánatos szervezetnek" minősítették a Meduza független hírügynökséget, és gyakorlatilag betiltották az oldal működését az országban. Azt is megtiltották minden orosznak, hogy együttműködjenek a Meduzával vagy újságíróival.

Az orosz főügyész közölte, hogy a lett székhelyű hírügynökség "fenyegetést jelent az alkotmányos rendszer alapjaira és az Orosz Föderáció biztonságára".

A Meduza, Oroszország egyik legolvasottabb független híroldala közölte, hogy a tiltás ellenére továbbra is működik.

Áramkorlátozások minden ukrán régióban

Jelenleg a legtöbb ukrán régióban áramszolgáltatási korlátozások vannak érvényben. A legnehezebb a helyzet Odesssza, Lviv, Vinnica, Kijev, Szumi és Poltava régiókban. A szakemberek nagy erőkkel dolgoznak a rendzser stabilizálásán - közölte az ukrán elnök.

Az ukránok ismerni vélik az orosz terveket

"Hálás vagyok minden egységünknek, akik demonstrálják azt az ellenálló képességet, amire Ukrajnának szüksége van. Minél többet veszít Oroszország a Donbászért vívott csatában, annál kisebb lesz a potenciálja. Tudjuk, hogy mire kell felkészülnünk a következő hónapokban. Tudjuk, mit terveznek a megszállók. Mi ellenszegülünk. Ez vonatkozik mind a fegyver- és lőszerellátásra, mind a védelmi erőink általános megerősítésére" - mondta az ukrán elnök.

Zelenszkij: az ellenség csak a fegyverekből ért

"Az orosz agressziót csak megfelelő fegyverekkel lehet megállítani. Mást nem fognak érteni. Fegyverek kellenek a csatatéren. Fegyverek, amelyek megvédik egünket" - mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint minden, ukrán városokra kilőtt orosz rakéta, minden kamikaze drón újabb és jabb érv arra, hogy miért kell fegyverekkel támogatni Ukrajnát.

Az elnök köszönetet mondott annak a 12 országnak, amelyik már bejelentette, hogy tankokkal támogatja az ukránokat.

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. január 26-án az ukrán-magyar határszakaszon 5039 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4957 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 185 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Az ukrajnai háború elől 2023. január 26-án 89 ember, köztük 24 gyermek érkezett Budapestre vonattal - közölte a rendőrség.