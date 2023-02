Magyarország ténylegesen az utolsó bástyája a szabadságnak az Európai Unión belül - hangoztatta Shea Bradley-Farrell amerikai külügyi szakértő, az Alapjogokért Központ vendégkutatója szerdán a M1 aktuális csatornán.

A külügyi szakértő a műsorban beszámolt arról, hogy könyvet ír Magyarországról, amelyben egyebek mellett a "magyar hitvallást" szeretné bemutatni, valamint azt, hogy miért fontos a szuverenitás és az identitás megőrzése.

Kitért arra: az amerikaiak jelenleg a média szemével látják a magyarokat, akiket homofóbnak és fasisztának mutatnak be. Egyúttal megjegyezte: ugyanez a média ugyanezekkel a jelzőkkel illeti az amerikai konzervatívokat is.

Úgy vélte, hogy az Egyesült Államok jelenlegi kormánya, annak magyarországi nagykövete, David Pressman, valamint az Európai Unió "abszolút félremagyarázza" a jogállamiság és a média magyarországi helyzetét.

Szerinte az amerikai vezetés dühös, mert Magyarország kiáll bizonyos értékekért az EU-n belül is: nem engedi be a az LMBTQ-propagandát az iskolákba és "nagyon is erősen" kiáll a békéért.

Azon kevesek közé tartozom Amerikában, akik nagyon hasonló véleményen vannak, mint Orbán Viktor miniszterelnök

- fogalmazott.