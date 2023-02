Minderre Dömötör Csaba úgy reagált, hogy a baloldal a választási kudarcát is leginkább annak köszönheti, hogy míg a magyarok egyértelműen békepártiak, addig az ellenzék a fegyverszállításokat támogatta volna, sőt támogatja ma is. Emellett felvetődik az a kérdés is – folytatta –, hogy

ha négymilliárd dollárt kapott az ellenzék külföldről, akkor kit is képviselnek ezek a baloldali mozgalmak.

Dömötör Csaba és Tordai Bence vitája alább tekinthető meg:

A vitapartnerek érintették a magyarországi akkumulátorgyártás kérdését is. Míg Dömötör Csaba szerint az e-autókra építkező zöldfordulatban az az ország jut valódi versenyelőnyhöz, amelyiknek vannak aksigyárai – mint például sok nyugat-európai államnak és az Egyesült Államoknak –, addig Tordai Bence úgy vélte, nem Magyarországnak kellene majd kiszolgálnia az európai akkuszükséglet jó részét, pláne nem úgy, hogy a kormány minden lehetséges szabály – köztük a környezetvédelmi előírások – alól felmenti az ilyen beruházásokat.