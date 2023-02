De visszalépve az időben néhány évet, az első nagy találkozót Putyin kétnapos – 2006 február 28. és március 1. közötti – hivatalos budapesti látogatásán hozták tető alá. Az orosz elnök vizitjét különleges biztonsági intézkedések kísérték, a Magyar Nemzeti Múzeum timpanonján például mesterlövészek ügyeltek Putyin testi épségére.

A látogatás fénypontja az a családias ebéd volt, amire Gyurcsány Ferenc hívta meg az orosz államfőt, Dobrev Klára és Bálint nevű fiuk társaságában az Apró-villában. A Gyurcsány-család négylábú kedvence, Totó kutya is gyorsan belopta magát a mindig szigorú tekintetű Putyin szívébe, hiszen a korabeli fotókon ölbe is vette őt az orosz elnök.

Nem sokkal később, 2006 márciusában, a kampányhajrában Gyurcsány ezt írta a szívélyes légkörű találkozóról: „Munka után sztorizgattunk Putyin elnökkel – mint ahogy ezt teszik mások is –, történeteket mesélve ismerősökről és ismeretlenekről, közel- és régmúltról. A kívülről szigorúnak és keménynek tűnő elnök sok mosollyal, helyenként nevetéssel kísért történetei minket is jól elszórakoztattak. Dolgoztunk is, persze: az illetékes minisztereket a következő hetekben elküldöm Moszkvába, hogy folytassák a tárgyalásokat a gázvezetékről és a logisztikai központ építéséről. Mikor lekísértem és elbúcsúztam tőle, a kézfogást követően gyorsan megölelt, úgy, ahogy ezt az európai politikusok többségével tesszük, hiszen velük évente négyszer, ötször találkozunk. De Putyin elnöknek ez volt az első ilyen gesztusa. Jólesett.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök nevet Gyurcsány Ferenc akkori magyar miniszterelnökkel 2006. március 1-jén az Apró-villában

Fotós: Dér Miklós / Forrás: AFP