Hozzátette: a hazánkban is irányadó gyermekek jogairól szóló New York-i ENSZ-egyezmény ugyanis leszögezi, hogy a részes államok megtesznek minden arra alkalmas törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelési intézkedést, hogy megvédjék a gyermeket az erőszak, a támadás, a fizikai és lelki durvaság, az elhagyás vagy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás – ideértve a szexuális abúzust is – bármilyen formájától.

Ha az említett szervezetek és intézmények ettől eltérő politikát kívánnak folytatni, akkor Magyarországon a többség ellenállásába is ütköznek

– szögezte le az alkotmányjogász.

A Századvég Alapítvány jogi szakértője fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Századvég legfrissebb kutatása szerint

a magyarok 95 százaléka nem tartja elfogadhatónak, hogy egy felnőtt egy 15 éves fiatalkorúval tartson fenn szexuális kapcsolatot, továbbá 96 százalékuk ellenzi, hogy egy tanár egy rábízott fiatalkorúval álljon ilyen kapcsolatban.

Arra a kérdésre, hogy miként folytatódhat tovább Bite Zsolt ügye, miután házkutatást (az új eljárásrend szerint kutatást) tartott péntek reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász kijelentette: