A Nyomtass te is! nevű lapot kiadó eDemokrácia Műhely Egyesület a Nemzeti Információs Központ nemzetbiztonsági bizottság számára készült második részjelentése alapján 18 090 600 forintot kapott az Action for Democracy-tól - számol be róla a Magyar Nemzet.

A Karácsony Gergely és Bajnai Gordon volt munkatársa, a dollárbaloldal intézője, Korányi Dávid által alapított szervezet egy részletben, 2022. március 21-én, azaz mindössze 13 nappal a tavalyi országgyűlési választás előtt utalta át az összeget.

A Nyomtass te is! büszkén hirdeti a honlapján, hogy egy pártoktól független közösségi hetilap és mozgalom, amely a hiteles információktól elzárt településekre juttatja el a valódi híreket.

Ezzel szemben a 2022. évi országgyűlési választás kampányában, illetve azt megelőzően is csak baloldali híreket és álláspontokat jelenítettek meg, továbbá baloldali politikusok és celebek is részt vettek a lap népszerűsítésében, terjesztésében, pl. Márki-Zay Péter is.

Az ezen körökben népszerű, kormánykritikus humorista, Bödőcs Tibor pedig a voksolás előtt néhány nappal egy vidékieket lenéző rövid videót tett közzé, amelyben felhívta a figyelmet a Nyomtass te is! újság terjesztésének fontosságára.

Hogy mennyire nem független a Nyomtass te is!, azt jól mutatja, hogy a baloldali összefogást milliárdokkal támogató Action for Democracy honlapján a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Közélet Iskolája mellett a Nyomtass te is!-t emelik ki olyan „frontvonalbeli” szervezetként, amely a céljaik eléréséért küzd, és amelyet támogatnak.

A Nyomtass te is! mögött az eDemokrácia Műhely Egyesület áll, amelynek László János a jogi képviselője. László János a Demszky-éra alatt a Budapest című portál felelős szerkesztője volt. Az eDemokrácia Műhely másik alapítója, Sükösd Miklós Soros egyetemének, a CEU-nak a docense.

Az Egyesület 2021 éves beszámolójából kiderül, hogy az előző évhez képest jelentősen nőttek a forrásaik (a saját tőke mértéke 2020-ban 7,751 millió, míg 2021-ben 40,046 millió Ft). Érdekes, hogy a választás előtti évben zárt nyereséggel először az Egyesület (22,5 millió Ft adózás előtti eredmény).

A 2021-es évben 61,4 millió forint támogatást kaptak, míg 2020-ban csak 11,4 milliót. Korábban a Norvég Alap is szerepelt a Nyomtass Te is! mozgalmat működtető eDemokrácia Egyesület támogatói között. Az eDemokrácia Műhely az Üvegfalu című pályázatával nyert a Norvég Alap pályázatán. Fontos megjegyezni, hogy Soros György alapítványa, az Open Society Foundations 2017-ben 35 ezer, míg 2020-ban 25 ezer dollárral támogatta az Egyesület munkáját.

Egy, a HVG-ben megjelent 2017-es cikk szerint az eDemokrácia nagyobb léptékben is pályázott külföldi támogatásokra: László János, az egyesület vezetője akkoriban azt nyilatkozta, hogy indulnának az Egyesült Államok külügyminisztériumának pályázatán, amely 200 millió forinttal szándékozott támogatni a „független vidéki sajtót”. A pályázat akkoriban elmaradt.

A dollármédium hangvételéről sokat elárul az, a Nyomtass te is! közösségi oldalán tavaly szeptemberben megjelent rövid összefoglaló, amely bemutatta, hogy a hetilap aktuális számában (269.) milyen hírek jelentek meg. Ebből az egyik azt taglalta, hogy a kormány által bevezetett Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) lehetőségével „egyszerűen nem szabad többé élni.” Egy másik írás a néhány hónapon belül szerintük bekövetkező tömeges munkanélküliséggel riogatott. Azóta már eltelt öt hónap, a riogatás azóta bizonyítható módon tévesnek bizonyult.

