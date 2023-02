A magyar–szerb határ mellett fekvő Horgosnál több embercsempész bandának is volt tábora. Ezek egymásnak konkurenciát jelentettek. A leglátványosabb összetűzés tavaly novemberben történt közöttük, amikor a település központjában fegyverek is eldördültek. Az összecsapás estefelé történt, amikor még helyiek is voltak az utcán, így csak a szerencsének köszönhető, hogy egy eltévedt lövedék nem talált el egy arra járó civilt. Az eseményekről egy helyi férfi vakmerőségének köszönhetően értesült a közvélemény. A kerékpárral közlekedő fiatal ugyanis ahelyett, hogy elmenekült volna, videóra vette a történteket. A felvételen látható, ahogy migránsok nagyobb csoportja szalad, és több lövés is hallható.

Az összetűzésben a hivatalos adatok szerint hat személy sérült meg. A horgosi események után a rendőrség és a csendőrség emberei újra kivonultak az utcákra és a környékbeli tanyákra, búvóhelyekre. Soha nem látott méretű razziát tartottak, melynek során 600 illegális bevándorlót fogtak be és szállítottak el. A belügyminiszter pedig bejelentette: zéró tolerancia lép életbe a fegyvert birtokló migránsokkal szemben. A horgos környéki migránstanyák átkutatása során nagy mennyiségben találtak fegyvereket.

Az információk szerint a horgosi lövöldözésben Tetuáni Mohamed bandái is részt vettek.

Az embercsempész bandák és a migránsok miatt Szerbia északi részén állandó rettegésben élnek az emberek. Habár a novemberi horgosi razziát követően némileg csökkent az illegális bevándorlók száma a városok és települések központjában, az utóbbi hetekben ismét egyre több migránst látni az utcákon. A Szabadkát körülvevő erdőben pedig rengeteg szemetet hagynak.