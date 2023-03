Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető-helyettese arról beszélt a Mediaworksnek, hogy a határozati javaslattal ismételten elítélik Oroszország agresszióját és kiállnak Ukrajna területi integritása mellett. Emellett szerinte olyan fontos kérdésekről is beszélni kell, mint az elhibázott szankciók, amelyek az Európai Uniónak és Magyarországnak is súlyos gazdasági terhet jelentenek. A politikus külön kiemelte a kárpátaljai magyarság szorult helyzetét is, akik életüket adják ebben a háborúban.

Egyértelműen ki kell mondani, hogy aki nem támogatja a békepárti határozati javaslatot az háborúpárti, aki pedig támogatja, az a béke pártján áll

– fogalmazott Nacsa Lőrinc.

Ennek ellenére úgy tűnik, hogy az ellenzéki politikusok nem fogják megszavazni a javaslatot. Sőt, a legtöbben pont azt kifogásolják - amit egyébként Nacsa Lőrinc elmondott -, hogy nem szerepel benne Ukrajna területi integritása. A Mediaworks kérdésére Tordai Bence, a Párbeszéd társelnöke azt mondta, hogy ők Ukrajnának akarnak békét, szemben a Fidesszel, hiszen ők Putyin békéjét képviselik. A Jobbik szerint a javaslat mostani formájában nem alkalmas arra, amire szánták, ezért módosító javaslatokat nyújtottak be. Lukács László, a párt alelnöke is az Ukrajna területi integritására vonatkozó megállapításokat hiányolta. A DK-s Arató Gergely sokkal harciasabb véleményt fogalmazott meg, szerinte a Fidesz ezzel a lépéssel az Európai Unióból való kilépést készíti elő. Az LMP frakcióvezető-helyettese el is mondta, hogy nem fog szavazni a javaslatról. Kanász-Nagy Máté egyoldalúnak nevezte az előkészített dokumentumot.

A Mediaworks a Momentum álláspontjára is kíváncsi lett volna, azonban a párt érdemi válaszadás helyett a jól ismert „propagandistázásba” kezdett és azt mondta, hogy csak akkor nyilatkozik a Mediaworks riporterének, ha az munkahelyet vált.