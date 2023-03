Cikkünket folyamatosan frissítjük.

"Nem mondok le arról, hogy a józan ész győzni fog Brüsszelben"

Nem mondok le arról, hogy a józan ész győzni fog Brüsszelben, de nem tesszük függővé a gyermekvédelmi törvény módosítását a korábbi módosításról szóló uniós bírósági döntéstől – válaszolta az Origónak Gulyás Gergely.

Gulyás: ahol tudjuk, ott jövőre ki fogjuk vezetni az extraprofit-adót

A jövő évben is szeretnénk fenntartani a rezsicsökkentést, és vannak olyan szektorok, ahol jelentős extraprofit keletkezett - mondta egy másik kérdésre Gulyás. Az a méltányos, hogy a nagy nyereséget elkönyvelő cégek is hozzájárulnak a gazdaság működéséhez.

Ahol tudjuk, ott jövőre ki fogjuk vezetni az extraprofit-adót.

Gyurcsány hétfői botrányáról: más magánéletében nem kívánok vájkálni

Gulyás Gergely az Origo Gyurcsány Ferenc hétfői viselkedésével kapcsolatos kérdésére azt mondta, hogy 13 éve parlamenti képviselő, de nem gondolta, hogy tudnak neki újat mutatni.

Mindezek mellett más magánéletében nem kívánok vájkálni.

Nem kérnek a beavatkozásból

Gulyás kérdésre elmondta, a magánalapítványi formában működő egyetemek sem kérnek a bizottsági beavatkozásból.

Gyermekvédelmi törvény: jövőre lehet ítélet

Gulyás egy másik kérdésre elmondta, jövő évben lehet bírósági ítélet a gyermekvédelmi törvényről. Egyelőre még nem kívánja értékelni a Finnországban és Svédországban tárgyaló Fidesz-delegáció tevékenységét, mivel az érintettek a jövő héten fognak erről beszámolni.

Ez a cél a tanári béreknél

Gulyás kérdésre elmondta, azt szeretnék, hogy 22 hónap múlva a pedagógusbérek elérjék a diplomás átlagbér 80 százalékát. Csak akkor lehet előrelépés ezen a területen, ha Dobrev Kláráék nem akadályozzák a forrásokhoz való hozzájutást. Bízik benne, hogy a jövőben a pedagógus szakszervezetekkel lehet megállapodás az új jogállási törvényről - tette hozzá.

Jelentős keretbővítés a Baross Gábor programban

Az eddigi 300 milliárdról 1000 milliárd forintra emelték a Baross Gábor Programban lévő hitelkeretet – jelentette be a miniszter. Gulyás közölte, hogy a gyermekvédelemről is tárgyalt a kormány, benyújtották az ellenkérelmet az uniós bírósághoz a korábbi eljárás miatt.

Az EU alapjogi chartájában egyértelmű, hogy az oktatás nemzeti hatáskör, és a gyermekek neveléséről csak a szülők dönthetnek.

Meg kell védeni a gyermekvédelmi törvényt az európai vitákban – tette hozzá

Itt vannak a legfontosabb kormányzati lépések

A Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy a magyar családoknak kell a legkevesebbet fizetnie az energiáért Európában. Gyármentő garancia-, és hitelprogmram indult, valamint a KKV-k esetében kiterjesztették a kamatstopot. Nemzeti Tőkeholding rendszer jött létre, valamint az agráriumban is kamatstopot és tőrlesztőrészlet-fizeési stopot hirdetettek - ismertette Gulyás. Szólt arról is, hogy a minimálbért, és a garantált bérminimumot is jelentősen emelték. Visszaállították és kifizették a 13. havi nyugdíjat - tette hozzá.

Az élelmiszerárstop a legszegényebbek számára a legfontosabb.

A diákhitelre is kiterjesztették a kamatstopot.

Gulyás: talán túl vagyunk az infláció csúcspontján

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a szankciók miatt mindenhol rekordokat döntött az infláció. Magyarország sem tudott ebből kimaradni, és a kitettségünk az energiaforrások terén is magas. Talán túl vagyunk az infláció csúcspontján - mondta a miniszter.

Választ kell találni arra, hogy mi az infláció oka, hogy helyes legyen a kezelés.

Az infláció döntő része külső ok – mondta Gulyás

A kormány támogatja a Fidesz-KDNP határozatát az orosz-ukrán háború ügyében

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter arról számolt be, hogy hosszú ülést tartott a kormány, és ezen a háborús helyzet volt a középpontban. A kormány támogatja a Fidesz-KDNP határozatát az orosz-ukrán háború ügyében. Elhúzódó háborúra kell számítani - tette hozzá. Mielőbbi fegyverszünetre és béketárgyalásra van szükség, hogy a gzadaságra gyakorolt negatív hatásokat csökkentsük. Humanitárius segítésget yújt Ukrajnánnak Magyarország - tette hozzá.