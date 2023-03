Ennél is keményebben fogalmazott a Russia Today Balkan portálnak adott interjújában. Danica Grujicic azt mondta, ha bármely ország szegényített uránt tartalmazó rakétát kap, az atomháborút jelent. A szerb egészségügyi miniszter ezzel arra reagált, hogy London szegényített uránt tartalmazó lőszert szállíthat Kijevbe.

Mindazok, akik azt állítják, hogy a szegényített urán biztonságos, tegyenek ilyen lőszert a nappalijukba, lássuk, mi fog történni

– mutat rá Grujicic.

A legsúlyosabban az ukránok lesznek érintettek, de velük együtt a lengyelek, a magyarok, a szlovákok és a csehek is szenvednek majd

– nyomatékosította a szakember, utalva arra, hogy a Szerbiát ért találatok miatt a környező országokban is megnőtt a daganatos megbetegedések száma.

Ukránok, álljatok fel az idióták ellen, akik szegényítetturán-tartalmú rakétákat kérnek. Ez az ukránok elleni népirtás. Akik átadnák ezeket a fegyvereket, azoknak Hágában a helyük

– üzent a sok évtizedes tapasztalattal rendelkező szerbiai doktornő az ukránoknak.

Danica Grujicic szerb egészségügyi miniszter

Forrás: Shutterstock

Danica Grujicic egyúttal abbeli kívánságának adott hangot, hogy

az ENSZ tiltsa be a szegényített uránt tartalmazó fegyverek használatát a világon.

Mint fogalmazott: népünk szenvedésének példáján keresztül meg kell mutatnunk, milyen veszélyes fegyverek ezek.

Az oroszok is felhívják a figyelmet a szegényített urán veszélyeire

A Nyugat eltussolná a radioaktív sugárzás és annak az emberi egészségre gyakorolt hatásának témáját – mondta Alekszandr Bocan-Harcsenko annak kapcsán, hogy London a brit védelmiminiszter-helyettes nyilatkozatából ítélve szegényített uránt tartalmazó lőszert készül szállítani Kijevbe. Oroszország jelenlegi szerbiai nagykövete szerint Moszkva aktívan együttműködött Belgráddal, hogy rávilágítsanak a szegényített urán felhasználásának következményeire. A V4NA korábbi cikkében is idéztük a diplomatát, aki szerint nehéz lenne meggyőzőbb bizonyítékokat találni azoknál, amelyeket a szerb fél gyűjtött, s amelyek a szegényített urán felhasználásának következményeiről szólnak.

Радиоактивну муницију натовци су користили током агресије на Југославију 1999. године. Последице тих разорних бомбардовања су најстрашније, укључујући брзо ширење онколошких обољења, укључујући и код деце. — Александр Боцан-Харченко (@ABocanHarcenko) March 22, 2023

Érdekes, hogy a nyugati liberális diktatúrák „kollektív fejében” hogyan él egyszerre két összeférhetetlen ideológia: az ukrán gyerekekért való állítólagos aggodalom és az a mániákus vágy, hogy szegényített uránnal szennyezzék be a térség földjét? – teszi fel a kérdést posztjában Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője annak kapcsán, hogy Kijev szegényített uránt tartalmazó fegyvereket kapna a Nyugattól.

Talán azt hiszik, hogy olyan lesz, mint egy bárányhimlős buli, ahol egészséges és bárányhimlős kisgyerekeket engednek össze, hogy mindenki elkapja a betegséget és immunitást szerezzen? A sugárzás nem bárányhimlő. Nem valószínű, hogy képesek lennének gondoskodni mások gyerekeiről, tekintve, hogy még a sajátjuk iránt sem éreznek empátiát

– fogalmaz Zaharova.

Szennyezett föld, szennyezett gabona

Már most beszennyeződött az ukrán föld és az onnan származó gabona is – figyelmeztet cikkében a BBC. Mint írják, a kiégett épületek között nehézfémek, lőszerek és rakéták tüzelőanyag- és vegyszermaradványai szivárogtak be a talajba.

Bár az ukrajnai talajszennyezettség teljes mértéke még nem ismert, aggodalomra ad okot, hogy a konfliktus hosszan tartó károkat okoz az ország mezőgazdasági termelékenységében

– fogalmaznak a cikkben.