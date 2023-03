Egyre több település éri el a tűréshatárát

A németek többsége szerint elérkezett annak az ideje, hogy a szövetségi kormány törvényileg is véget vessen a tömeges bevándorlásnak. 2022-ben csaknem 1,3 millió menekültet regisztráltak Németországban, és sok város a tűréshatárán túl van, ez pedig a városlakók frusztrációján is érződik. Egy felmérés során 71 százalékuk arról számolt be, hogy menekülteket helyeztek el a lakhelyén, az esetek többségében pedig ma már szállásproblémák vannak az adott településen. A polgármesterek már több alkalommal is megpróbálták felhívni a szociáldemokrata-zöld-liberális kormány figyelmét a súlyos problémára, de Olaf Scholz kancellár nem hajlandó tudomásul venni a panaszokat.