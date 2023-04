Deutsch-Amerik. Freundschaft heute heißt, dass US-Soldaten aus #Deutschland abziehen & die #Atomwaffen mitnehmen.Meine Rede zu 75 Jahre #MarshallPlan



German- #USA Friendship today means withdrawing US soldiers & nuclear weapons from Germany. My speech today in the #Bundestag 👇 pic.twitter.com/FC7iFmdlVH