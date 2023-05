„Ha hiányzik a szív, a meggyőződés, hogy saját földünket életünk árán is meg kell védeni, akkor nem lehetséges, vagy legalábbis rendkívül nehézzé válik a haza védelme” – hangoztatta.

Hozzátette: a legnagyobb áldozatot a katona csak a hazájáért, a családjáért, és mellett álló bajtársáért képes meghozni. „Ezért fontosak fegyverforgató eleink példái is, ezért kell tetteiket, áldozatvállalásukat, sok esetben hősiességüket hangsúlyozni újra és újra (...)”.

Résztvevők a magyar hősök emlékünnepe alkalmából a budapesti Hősök terén tartott megemlékezésen 2023. május 28-án

Fotó: Lakatos Péter / Forrás: MTI

Felhívta a figyelmet arra, hogy a múlt tiszteletének hiánya az egyénre, de az egész nemzetre nézve is veszélyes. „Hőseinkre tehát nemcsak azért emlékezünk, mert ez erkölcsi kötelességünk, hanem azért is, mert arra emlékeztetnek, hogy van mit veszítenünk és ezért van is mit megvédenünk” – mondta, hozzáfűzve, azért lehetünk itt, mert vannak, voltak hőseink, akiknek a békét és a szabadságot is köszönhetjük.

Az államtitkár beszéde után katonai tiszteletadás mellett helyezték el az emlékezés virágait a magyar hősök emlékkövénél.

Az Országgyűlés 2001. június 19-én fogadta el a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről szóló törvényt, amelynek értelmében minden év májusának utolsó vasárnapján emlékeznek „az elmúlt ezredév magyar hőseire”, akik életüket adták a hazáért.