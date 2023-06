Ez már a sokadik eset, hogy ezek a képviselők saját hazájuk ellen voksolnak, szembefordulnak a magyarok és Magyarország érdekeivel.

Lelkük rajta. Pontosan tudjuk, miért így cselekedtek. Nekik nem a magyarok és Magyarország érdekei, hanem Soros György bizalma és támogatása fontos. Ezért újra és újra a nevüket adják a legabszurdabb uszításhoz is, és csak azért is szembeszavaznak az ország legalapvetőbb nemzeti érdekeivel. Most még megtehetik. De alig egy év múlva a magyarok útilaput köthetnek e társaság talpára, hogy milliós fizetéseiket végleg Soros-zsoldra cserélhessék.

Könnyeket ne hullajtsunk a hazánk ellen szavazó baloldaliakért: Soros György a jövőben is vastag pénztárcát biztosít majd e hungarofób baloldaliaknak

– olvasható a Facebook-bejegyzésben.