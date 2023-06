A miniszter a magyar orvosi műszergyártást is méltatta, amelynek termékei már megtalálhatók Tunézia piacán is, és abbéli reményét fejezte ki, hogy hamarosan a magyar gyártású biztonsági nyomtatványok, elektronikus személyi igazolványok, útlevelek is megjelenhetnek.

Hazai cégek a tunéziai infrastruktúra fejlesztésében is részt vehetnek, például a vasútépítés területén. Továbbá a világszinten is élvonalbeli vízgazdálkodási technológiák is keresettek az országban – sorolta.

Az itt részt vevő magyar vállalkozások vezetői mind-mind olyan vállalatokat vezetnek, amelyek a saját ágazataikban Magyarország legjobbjai közé tartoznak. Megbízható, jól működő, a magyar kormánnyal együttműködésben álló vállalatok, amelyek a külgazdasági stratégia végrehajtásának szempontjából fontos szerepet játszanak

– hangoztatta.

Végül pedig tudatta, hogy a jövő tanévtől az eddigi 200-ról évi 250-re emelik a tunéziai diákok számára adható ösztöndíjak számát a magyarországi egyetemeken, miután óriási az érdeklődés a program iránt.