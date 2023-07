Más baloldali települések nem mentek csődbe, sőt még fejlődni is tudtak Hollik István a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, Tarlós István kétszázmilliárd forint megtakarítással adta át a főváros vezetését, Karácsonynak három és fél év alatt sikerült csődbe vinnie Budapestet. A törvényeket viszont azoknak is be kell tartaniuk, akik az ellenzéki oldalon állnak. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Karácsony Gergely azon állítása, miszerint a kormány ellehetetleníti a baloldali városokat és kerületeket, hazugság. Példaként említette Szegedet és a XIII. kerületet, mondván, amióta Fidesz-kormány van, ez a kerület és város ellenzéki vezetés alatt áll, mégis megállják a helyüket.