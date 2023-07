Szintén megemlítette az új ügyeleti rendszert, amely szerinte igazságosabb és biztonságosabb a korábbinál.

Semmelweis Ignácot méltatva azt mondta, a világ sok országában tisztában vannak vele, hogy ki volt ő, és büszkék lennének rá, ha nekik is ilyen kiváló orvosuk lett volna.

De Semmelweis után is minden nemzedékben megvoltak azok a kiváló orvosok, gyógyítok, akik nemcsak az emberek egészségét védték, életét mentették meg, hanem tovább növelték az emberek bizalmát az egészségügy felé.

Sokan vannak, akik most is ezt tetszik, a magyar gyógyítás nemzetközi összehasonlításban is olyan színvonalú, amire büszkék lehetünk, és nem nagyon van más olyan hivatás, amit az emberek ennyire megbecsülnének, mint az orvosi és ápolói - fogalmazott Rétvári Bence.

A Semmelweis-nap alkalmából Semmelweis Ignác-díjban öten, Batthyány-Strattmann László-díjban tizenöten részesültek, továbbá 33 miniszteri elismerő oklevelet osztottak ki.

Az elismeréseket Rétvári Bence és Takács Péter, a BM egészségügyért felelős államtitkára adta át.

Az egészségügyi államtitkárság kezdeményezésére 2011 óta munkaszüneti nap július 1-je, Semmelweis Ignác születésnapja az egészségügyi és az egészségügyben dolgozóknak.