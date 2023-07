Valamint üdvözölte, hogy már idén is több mint kétmilliárd köbméter földgáz érkezett Magyarországra ezen a tranzitútvonalon, ami nagyban segíti a felkészülést a télre.

Kiemelte, hogy

hazánkban a tárolók töltöttsége jelenleg már az éves fogyasztás több mint 48 százalékát fedezi, míg az európai uniós átlag 25 százalék.

Arra is kitért, hogy Törökország az ellátás diverzifikációjának terén is megkerülhetetlen, mivel nemcsak az azeri földgáz szállításában érintett, hanem tárgyalás folyik a közvetlen beszerzésről is a török féltől.

Majd hozzátette: az atomenergia terén is szoros együttműködésről állapodtak meg, különös tekintettel arra, hogy Törökország és Magyarország azonos technológiájú erőművet épít azonos kivitelezővel, így fontos a tapasztalatok cseréje.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Törökország a jövőben a világ tíz legnagyobb gazdasága közé kerülhet, az EU-nak ezért nagy szüksége lenne erre az együttműködésre, ugyanis a kontinens versenyképessége folyamatosan gyengül, és "hatalmas luxus" volna veszni hagyni szoros kapcsolat kiépítését a feltörekvő szomszédos országgal.

Épp ezért azt szorgalmazzuk, hogy az Európai Unió és Törökország együttműködése ismét a tiszteleten és az őszinteségen alapuljon, s legyen minden eddiginél szorosabb partnerség a felek között, hiszen ez segítené Európa fizikai és energetikai biztonságának, illetve a versenyképességünk javítását is

– húzta alá, fontosnak nevezve a vámunió modernizálását és a vízummentesség mielőbbi megadását.

Végül érintette az ukrajnai háború témáját is, és ismét fegyverszünetet és béketárgyalásokat sürgetett.

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy nincs csatatéri megoldás, és a béketárgyalásokhoz nem lesznek jobb körülmények a jelenleginél. A tegnapi feltételek is jobbak voltak, mint a maiak, és a holnapi feltételek is rosszabbak lesznek, mint a maiak

– fogalmazott.