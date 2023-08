Ha újraválasztanák a jövő évi voksoláson, Joe Biden 82 éves lenne, amikor újra elfoglalná a hivatalát, a ciklus végén pedig 86 – ez a magas kor pedig számos egészségügyi problémával járhat együtt a The New York Times cikke szerint.

A megkérdezettek 77 százaléka szerint a most 80 éves demokrata párti politikus túl öreg ahhoz, hogy még négy évig vezesse az Egyesült Államokat. A republikánusok 89, míg a demokraták 69 százaléka vélekedik így – mutatott rá a Magyar Nemzet, a The Associated Press hírügynökség felmérésére hivatkozva. Ráadásul nemcsak pártokon átívelő egyetértés övezi a kérdést, a fiatalok és az idősebbek egyaránt elutasítják, hogy 2024-ben újrainduljon az elnök – igaz, az utóbbi korcsoport valamivel nagyobb hajlandóságot mutat Biden elfogadására.