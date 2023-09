Menczer Tamás: Korrupt, háborúpárti képviselők ítélik el Szijjártó Pétert Az Európai Parlament nevű gittegylet bírálta, elítélte Szijjártó Péter magyar külügyminisztert, amiért az idei év elején Belaruszban, Minszkben tárgyalt. Mindenekelőtt tisztázzuk, hogy persze az Európai Parlament azért ítélte el és kritizálja Szijjártó Pétert, mert a magyar külügyminiszter békepárti, békét akar, az Európai Parlamentben üldögélő derék képviselők ezzel szemben háborúpártiak – fogalmazott videóüzenetében Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. – Mit tudunk még az Európai Parlamentről? Tudjuk azt, hogy az Európai Parlament nyakig benne van a korrupcióban, az Európai Parlamentben jellemzően korrupt, megvásárolt, fizetett képviselők ülnek, ezt ma már mindenki tudja, egészen nyilvánvaló – magyarázta Menczer Tamás. Hozzáfűzte: „Azt is tudjuk az Európai Parlamentről, hogy megdöbbentő és abszurd módon az európai érdekkel ellentétben cselekszik, hiszen napnál világosabb, hogy az európai érdek a béke, ezen a háborún Ukrajna és Oroszország mellett Európa veszíti a legnagyobbat.” Az államtitkár szerint továbbá azt is tudni lehet az Európai Parlamentről, hogy a magyar baloldali képviselők vezetésével folyamatosan támadja Magyarországot. – Tehát korrupt, megvásárolt és háborúpárti emberek kritizálják, ítélik el a magyar külügyminisztert, ami egészen nonszensz – összegezte az elmondottakat Menczer Tamás. Az államtitkár továbbá hangsúlyozta, hogy Szijjártó Péternek legalább két nyomós oka volt a belarusz tárgyalásra, az egyik, hogy a kommunikációs csatornákat, kiváltképp háború idején, nyitva kell tartani. – Ha nem tárgyalunk egymással, akkor soha nem lesz béke, létfontosságú a kommunikáció – közölte. Elmondása szerint a tárgyalások másik oka az energiabiztonság, mivel Ukrajna előtt Belaruszon keresztül szállítják a Magyarország szempontjából létfontosságú, kiemelten fontos orosz kőolajat hazánk felé. – Akármekkora nyomást helyeznek ránk Brüsszelből, a magyar kormány békepárti marad, mi békét akarunk, nem hagyjuk, hogy belesodorjanak, belepréseljenek minket ebbe a háborúba, Magyarország fizikai biztonságát és energiabiztonságát is megvédtük eddig is és meg fogjuk védeni a jövőben is – zárta a gondolatait Menczer Tamás.