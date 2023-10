Sajnos az Európai Unió rendkívül képmutató módon viselkedik Georgiával, és kettős mércét alkalmaz, hiszen Ukrajna vagy Moldova számára nem írták elő feltételként a tagjelöltté váláshoz annak a bizonyos tizenkét pontos listának a végrehajtását, amelyet viszont Georgiának előfeltételként írtak elő

– húzta alá.

Kiemelte: Georgia semmivel nincs rosszabb állapotban, mint Ukrajna vagy akár Moldova, ezért neki is jár a tagjelölti státusz, Magyarország ezért ezt támogatni fogja továbbra is, ahogyan azt is, hogy minél nagyobb léptekkel haladjanak majd előre a csatlakozási tárgyalások folyamán.