A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy öt, magyar állampolgársággal is rendelkező személyt tart fogva a terrorszervezet, akik kiszabadításáért az elmúlt időszakban mindent megtett a kormány. Folyamatos a kapcsolattartás az illetékes izraeli munkacsoporttal, illetve a közvetítőként fontos szerepet játszó katari vezetéssel is - tájékoztatott.

Ennek kapcsán közölte, hogy a nap folyamán is egyeztetett katari kollégájával, akinek háláját fejezte ki a következő napokban egyes túszok szabadon engedését lehetővé tevő fegyvernyugvás tető alá hozásában vállalt fellépése miatt.

Aláhúzta: arra kérte a külügyi államminisztert, hogy továbbra is tegyenek meg mindent a magyar túszok mielőbbi kiszabadítása érdekében, és erről az illetékes biztosította is őt.