Újabb és újabb baloldali közéleti-politikai szereplők neve bukkan fel a számlagyáros ügyvédként elhíresült Vig Mór céges és más kapcsolataiban. Vig Mór nevét egy november végi látványos adóhatósági razzia kapcsán ismerhette meg a közvélemény. Házkutatások után az adóhatóság több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával vette őrizetbe a praxistól egyébként eltiltott ügyvédet, akinek letartóztatását a bíróság el is rendelte. Csakhamar az is kiderült, hogy nem ez Vig Mór egyetlen ügye: a férfi körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban, amiért nem jogerősen el is ítélték.