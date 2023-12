A brüsszeli adminisztrációt az amerikai demokrata deep state az ujja köré csavarta

– mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ezért szerinte az uniós választások tétje egyszerű:

Több normális ember lesz az Európai Parlamentben, mint most, amikor bolondokkal és amorális alakokkal van tele, akik határozatot fogadnak el arról, hogy a férfiak is szülhetnek.

„Vajon nem az ördögöknek van-e igaza?” – tette fel a kérdést Szánthó arra utalva, hogy Magyarország rendre egyedül áll ki a véleményével. Ennek kapcsán Gulyás az ukrán csatlakozásról szóló vitát hozta fel példaként: „egy ideig csak mi mondtuk, hogy ne vágjunk bele ebbe a kalandba, ám mostanra kiderült, hogy több olyan tagállam is van, akik szintén nem támogatják a bővítési folyamat megkezdését keleti szomszédunkkal.”

Szánthó Miklóssal, az Alapjogokért Központ főigazgatója

Forrás: Alapjogokért Központ

Gulyás szerint a Kelet-Nyugat szembenállásnál az Észak-Dél ellentét sokkal komolyabbá válhat, ezt már Antall József egykori miniszterelnök is felismerte. Úgy vélte, ezt látjuk a migrációs válság mögött is. Az persze ideológiai kérdés, hogy miként kezeljük a bevándorlást, ahogy az is, hogy az együttélés feloldhatatlanul konfliktusos:

Ha valaki elmegy Neuköllnbe, akkor megspórolhat magának egy isztambuli utat, azzal a különbséggel, hogy Isztambulban sokkal nagyobb a vallásukat aktívan nem gyakorlók aránya.

Gulyás Gergely kijelentette, hogy „a kormány részéről a legerősebb ideológiai vita Brüsszellel szemben áll fenn, mert a bürokraták által támasztott elvárások nem jogi, hanem politikai jellegűek.

Aki nem felel meg ennek, az az ő szemükben gonosz és megbüntetendő. Ennek legékesebb példája éppen a Magyarországgal szemben zajló boszorkányüldözés.

Kovács István azt kérdezte, vajon milyen kimenetele lehet a világ sorsát meghatározó amerikai választásoknak.

A tárcavezető szerint

Az Egyesült Államokban egy gyakran az általa gyakorolt hatalom mértékéhez képest meglehetősen bizonytalannak tűnő, hivatalban lévő elnök áll szemben a kiváló formában fellépő Donald Trumppal. Ha ez a páros mérkőzik meg egymással jövőre, akkor a republikánusok jó eséllyel várhatják a megmérettetést.