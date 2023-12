Rétvári Bence elmondta, hogy az alkalmazásban hat funkció érhető el, ezzel pedig ma már mindenkinek „ott lapulhat a zsebében” az összes egészségügyi dokumentuma, a felírt és kiadott receptjei, háziorvosa rendelési ideje, oltási igazolványa, és az alkalmazásból a nap huszonnégy órájában közvetlenül hívható az EgészségVonal is.

A szeptemberben bevezetett családbarát funkciónak köszönhetően a családtagok – például gyerekek, idősebb szülők – dokumentumai is elérhetővé váltak meghatalmazás esetén – emlékeztetett, hozzátéve, már lehetőség nyílt arra is, hogy a járóbeteg-szakrendelőkben előjegyzett, elektronikus rendszerbe felvezetett időpontokat is megtekinthessék.