Novák Katalin írásban is benyújtotta a lemondását Novák Katalin február 10-én váratlanul megszakította dohai útját, hazaérkezett és a kegyelmi döntés miatt lemondott a köztársasági elnöki tisztségről. Ahhoz, hogy hivatalos legyen a döntés, írásban is be kellett nyújtania az Országgyűlésnek. Ez február 11-i dátummal megtörtént, így a beadvány már a Parlament honlapján is olvasható – számolt be a Mandiner. „Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy köztársasági elnöki megbízatásomról lemondok a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 2. §-a alapján” – írta Novák Katalin a nyilatkozatában.