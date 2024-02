A mai találkozó egy hosszú folyamat fontos állomása, amit a bizalom újraépítési folyamatának is nevezhetünk

– fogalmazott Orbán Viktor, miután tárgyalt Ulf Kristersson svéd kormányfővel. A magyar miniszterelnök elmondta, hogy a magyar külpolitikának az az alapelve, hogy barátokat kell gyűjteni, ezért minden országgal arra törekednek, hogy minél mélyebb együttműködést alakítanak ki.

Svédország igaz barátja volt Magyarországnak 1956-ban, amikor a menekült magyaroknak nem egyszerűen csak ellátást adtak, hanem egy második otthont is

– emlékeztetett a kormányfő. Mint jelezte, amikor az Európai Unióhoz való magyar csatlakozásról tárgyaltak, akkor Svédország fontos partner volt. Hozzátette: Svédország a gyors befogadás és bővítés mellett érvelt.

Orbán Viktor ismertette:

2010-hez képest megduplázták a két ország közötti forgalmat, a hárommilliárdos érték felé haladnak.

Fontosnak és sikeresnek nevezte a nukleáris energia kérdésében is az együttműködést, van svéd szereplő a Paks 2 kivitelezésében, tavaly 70 ezer svéd turista is érkezett. Ma azonban a védelmi együttműködésről beszéltek, így pontot tehetnek egy tárgyalás végére, mert a magyar védelmi képesség ügyéről volt szó.

Hétfőn dönt a parlament

Az első Orbán-kormány időszakában úgy döntöttek, hogy Magyarországnak legyen önálló légvédelme, ekkor szerezték be a Gripen gépeket – idézte fel a kormányfő. Hozzátette:

eljött a pillanat, hogy meghosszabbítsák és kiegészítsék a légvédelmet, további négy géppel növelik a flottát a megváltozott biztonsági környezetben.

Megállapodtak arról is, hogy a logisztikai szerződéseket meghosszabbítják és kiterjesztik a kiképzésekre is, de létrejött egy megállapodás egy mesterséges intelligencia központú kutatási-fejlesztési központ létrehozásáról is.

Orbán Viktor szót ejtett arról is, hogy 2023 első félévében Svédország látta el az Európai Unió soros elnökséget, most pedig ígéretet kaptak arra, hogy ennek a tapasztalatait megosztják hazánkkal is, miután Magyarország veszi át az elnöki tisztséget 2024 második felében.

A magyar parlament hétfőn összeül, és meghozza a szükséges döntéseket

– rögzítette Orbán Viktor azzal kapcsolatban, hogy az Országgyűlés támogatni fogja Svédország NATO-csatlakozását.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) fogadja Ulf Kristersson svéd miniszterelnököt a Karmelita kolostorban 2024. február 23-án

Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

A svédek is erősítenék az együttműködést

Ulf Kristersson is aláhúzta, hogy a két kormányfő megbeszélése konstruktív volt. Mint mondta, a két ország nagyon fontos együttműködést kötött azzal, hogy Magyarország négy Gripen vadászgépet vásárol a svédektől. –

A Gripen Svédország büszkesége, az egyik legfontosabb termék, amit a NATO-nak adhatunk

– jegyezte meg a svéd miniszterelnök.

Beszámolt róla, hogy 180 svéd cég működik Magyarországon, akik hetvenezer embert foglalkoztatnak. Szót ejtett róla, hogy több terület van, ahol fejlődni tud az együttműködés.

Aktívabban és erősebben kell együttműködnünk azokon a területeken, ahol egyetértés van

– hívta fel a figyelmet Ulf Kristersson.

A svéd lapok címlapjára került Orbán Viktor

A svéd sajtó Orbán azon szavait emelte ki a címlapon, mely szerint pénteken katonai-ipari együttműködésre lépünk Svédországgal. Orbán szerint, noha vannak különbségek, ezeket el kell fogadnia mind a két félnek, különösen, hogy az együttműködés nem érték, hanem érdekalapú. A lapok azt is megjegyzik, hogy Orbán szerint Magyarország máshogy keresztény, mint Svédország, és azt is, hogy a magyar kormányfő szerint a svédek Ukrajnában háborút akarnak, míg hazánk a béke pártján áll – írja a Világgazdaság.

Orbán Viktor több svéd lap címlapján is fonton helyen szerepelt péntek reggel

