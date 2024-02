Marcel Ciolacu szombaton délelőtt Maroshévízen (Toplita) a PSD Hargita megyei szervezetének tisztújításán is részt vett, ahol szintén kitért a Székelyföld autonómiájának kérdésére. Kijelentette: soha nem fog olyan törvényeket támogatni, amelyek előnyben részesítenék valamely romániai etnikai közösség tagjait.

Mindannyian egyenlőek vagyunk, tisztelnünk kell egymást. Abban az esetben, ha nem tiszteljük egymást, a jogrendnek kell érvényesülnie, mert így működik a demokrácia, nincs anarchia

- idézte a kormányfőt az Agerpres.

Megállapította:

az etnikai alapú autonómia témája a választási kampányok idején szokott megjelenni a közbeszédben.

"Mi normális országban szeretnénk felnevelni a gyermekeinket. Ehhez elsősorban az kell, hogy viselkedjünk normálisan. Vessünk már véget a Székelyföld autonómiájáról szóló ostobaságoknak. Soha nem volt és soha nem is lesz. (...) Ezek a témák és ellenségeskedések a választások idején bukkannak fel, ez a politikai vezetők módszere a választók mozgósítására. Elmúltak már azok az idők" - jelentette ki a román miniszterelnök.

Marcel Ciolacu - arra hivatkozva, hogy az RMDSZ elnöke Hargita megyében született - Kelemen Hunornak is üzent. Szerinte a normalitás gesztusa lenne, ha az RMDSZ a jelöltlistájára a román pártok egy képviselőjét is felvenné. Cserében ígéretet tett arra, hogy ő is felveszi az RMDSZ egyik képviselőjét a PSD bukaresti jelöltlistájára.

"Ez a normalitás gesztusa lesz, ami azt mutatja, hogy mindannyian románok vagyunk" - mondta a román kormányfő.