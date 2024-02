Bár a COVID, az orosz-ukrán háború nyomán kialakult helyzet kizökkentették a megvalósítását, de a kormánynak van egy ma is érvényes stratégiája

– mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Pindroch Tamás, Orbán Viktor miniszterelnök országértékelő beszéde kapcsán.

Az AK vezető elemzője kifejtette: a stratégia tiszta,

regionális középhatalommá kell válnia hazánknak.

Az ország méretei nem predesztinálnak bennünket erre, viszont a politikai stabilitás, a gazdaság biztos lábakon állása lehető teszik ezt.

A beszédben az a vízió is előjött, amit a kormányfő MEGÁ-nak nevezett, azaz a MAGA (Make America Great Again – Tegyük újra naggyá Amerikát) mintájára: Make Europe Great Again – Tegyük újra naggyá Európát! – jegyezte meg Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője. – Legyen már ez európaiként a célunk, ne kiszolgáljunk valakit, ne a perifériára sodródjunk. Ne csak eszköz legyünk, hogy Ukrajna harcoljon az utolsó ukránig, és ezt az európaiak finanszírozzák az utolsó eurócentjükig, ahogy ezt az amerikai baloldal elvárja – fejtette ki.

– Németországban – és Magyarországon is a rendszerváltás után – a szociális piacgazdaság volt az egyik hívószó, ezt tűzték ki célul – emlékeztetett Pindroch Tamás. A szociális piacgazdaságból a szociális kikerült Nyugat-Európában, maradt a piacgazdaság, aminek mindent alá kell rendelni, például az emberek szociális helyzetét is. A választók rezsiköltségei senkit nem érdekelnek, csak a befektetők érdekei számítanak mindenek felett – tette hozzá az AK vezető elemzője.

A pénteki civilnek nevezett demontrációval kapcsolatban Zila János elmondta: a baloldali pártok megpróbáltak a kegyelmi ügyre rákapaszkodni, de nem sikerült nekik, senki nem ment el a tüntetéseikre.