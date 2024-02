Cikkünk frissül!

Kétes kimenetelű amerikai atomtervek Ukrajnában

Nemrég meglepő interjút adott a Reuters hírügynökségnek Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter, aki arról számolt be, hogy egy „agresszívabb ütemterv” alapján már idén négy atomerőművi egység építését kezdik el a nyugat-ukrajnai Hmelnickij Atomerőmű telephelyén. Két orosz, VVER–1000 típusú egységet fejeznének be, és két amerikai AP–1000 típusú blokk építéséről is szó van – ismertette Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő a már elsőre is meglepő beruházás tervét.

Kifejtette: az említett atomerőműben az első két blokkot 1987-ben és 2004-ben helyezték üzembe, a harmadikat és a negyediket 1985-ben és 1986-ban kezdték el építeni, de a csernobili katasztrófát követően, az atomellenes tüntetések hatására a projektet leállították.

Illusztráció

Forrás: AFP

A készültségi szint 35-40, illetve öt-tízszázalékos, lényegében egy bő három évtizede álló létesítményt kellene befejezni úgy, hogy folyamatosan ki volt téve az időjárási viszonyoknak, ezért az állapota, használhatósága erősen kérdéses. Másrészt pedig teljesen más a műszaki tartalom, a technológia tervezett szállítója, és a tervezett kettő helyett összesen négy blokk épülne – írja a Magyar Nemzet.

Hárfás Zsolt itt rámutatott,

Ukrajna úgy szeretne az Európai Unió tagja lenni, hogy láthatóan semmibe veszi azokat az európai szabályokat,

amelyek a nukleáris biztonság garantálására és az engedélyezi eljárásokra vonatkozóan nagyon szigorú követelményeket fogalmaznak meg.

Ukrán drónt lőttek le orosz terület felett

Ukrán drónt lőttek le az orosz Belgorod területe felett, Majszkij falu közelében - közölte az orosz védelmi minisztérium.

Tehervagonokból építenek falat az oroszok Donyeckben

Az oroszok mintegy 30 kilométer hosszú tehervagonokból álló falat építenek a megszállt Donyecki területen - írta a Kyiv Independent. A „cári vonat” becenévre hallgató gát újabb védelmi vonalként szolgálhat az előrenyomuló ukrán csapatokkal szemben.

