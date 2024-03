Az elmúlt hetekben több információ látott napvilágot arról, hogy az Action for Democracy (A4D) miként avatkozott be számos szuverén állam – köztük hazánk – belpolitikai folyamataiba - írja a Mandiner.

Az X-en található MagaBabe nevű profilon korábban megosztott videókon a szervezet vezetői azt már elismerték, hogy elsősorban Soros György állt amögött, hogy a 2022-es választások eredményének befolyásolására az A4D-n keresztül a hazai ellenzékhez juttattak mintegy 3 milliárd forintot.

A legutóbb közzétett felvételen pedig Korányi Dávid, az Action for Democracy ügyvezetője

több olyan kulcsfontosságú körülményről számolt be, amelyet korábban cáfoltak.

„Magyarország esetében Budapest fővárossal próbáltunk nyomást gyakorolni a kormányra és az Európai Bizottságra, amikor a magyar forrásokról, a nemzeti tervekről tárgyaltak. Vannak kapcsolataink az amerikai kormányemberekkel, Brüsszelben, európai biztosokkal, és így tovább. Ez azért is van, mert politikai lobbitevékenységet is végzünk, ez értelemszerűen fontos része a kirakósnak számunkra” – fejtette ki Karácsony Gergely korábbi városdiplomáciai főtanácsadója.

Korányi tehát elismerte, hogy a főpolgármester – vagyis az akkori munkaadója – hivatalával karöltve előszobáztak Brüsszelben annak megnehezítéséért, hogy megkaphassuk a hazánknak járó uniós forrásokat

- mutat rá a Mandiner cikke, hozzátéve hogy eközben a baloldali pártok európai parlamenti képviselői azt igyekeztek kijárni, hogy a kormány megkerülésével utalják az uniós pénzeket, például baloldali bekötöttségű „civil” szervezetekhez.

A videón Korányi most azt is elismerte, hogy amerikai kormányzati körökkel is kapcsolatban álltak az akcióik során. Bár az A4D több kuratóriumi tagja és együttműködő partnere is tett erre utaló kijelentéseket a korábban megosztott felvételeken, ám a társainál rendszerint óvatosabban fogalmazó ügyvezető esetében mérföldkőnek számít a beismerés.

A cikk folytatása a részletekkel ITT olvasható.