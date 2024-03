Közölte azt is, hogy ezzel párhuzamosan zajlik az intézmények vezetőinek pszichológiai vizsgálata is és hamarosan benyújtják az új és az eddiginél is szigorúbb második gyermekvédelmi törvényt. Annak megalkotásakor már a mostani vizsgálat során napvilágra kerülő, a gyermekeket veszélyeztető fokozott kockázati tényezőket is figyelembe veszik, így a törvény elfogadását követően már a szigorúbb szabályok alapján kell az eseteket kivizsgálni – közölte. Hangsúlyozta azt is, hogy a kormány a törvényjavaslat parlamenti vitájában nyitott a módosító indítványokra.

Az államtitkár a legfontosabbnak a megelőzést tartja, ugyanakkor ha egy eset megtörtént, akkor következik a teljes körű kivizsgálás és az érintett gyermekek számára nyújtandó segítségnyújtás.

A gyermekvédelmi intézmények vezetőit érintő pszichológiai vizsgálatokkal kapcsolatban az államtitkár elmondta, az a jelenlegi és a későbbiek során hivatalba lépő vezetőket is érinti és ennek során vizsgálják egyebek között a vezetői képességeket, a stressztűrő képességeket, hogy van-e az illetőnek valamilyen szexuális devianciája, szerencsejáték-, alkohol- vagy drogfüggősége, milyen a konfliktuskezelő képessége, képes-e jó döntéseket hozni.