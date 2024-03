A Célpont információi szerint

a gyanúsított egy másik férfival él együtt, akinek pornográf fotókat küldött a gyerekekről.

A szülők lassan rakták össze a képet arról, hogy valami nem stimmel. A gyerekek reakciója azonban mindent elárult a pedofíliával gyanúsított pedagógiai asszisztensről: olyan gyerekek is, akik teljesen megszokták az óvodát, sírva mentek be reggelente, ha a férfi volt az ügyeletes, zokogva mentek be hozzá.

Azt sem lehet tudni, hogy pontosan mennyi esetről lehet szó, de a szülők azt gyanítják, hogy már évekkel korábban is történhetett fajtalankodás.

Mint megírtuk, a homoszexuális pedagógiai asszisztenst pedofil bűncselekmény gyanújával vették őrizetbe. Kiderült, hogy nevelőanyja vezető tisztséggel rendelkezik az újbudai önkormányzatnál. Majd az is kiderült, hogy a gyanúsított cégével szerződésben áll a DK-s polgármester által vezetett önkormányzat.

