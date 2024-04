Güner Balci, Berlin Neukölln kerületének integrációs biztosa szintén egyértelmű összefüggést állapított meg a közel-keleti háború és a növekvő antiszemitizmus között. Kerületében a lakosság nagy része szimpatizál a Hamásszal, és egyfajta felszabadító szervezetnek tekinti – mondta Balci egy interjúban. Bár ez már az október 7-i terrortámadás előtt is így volt, azóta ez még nyilvánvalóbbá vált. Ugyanakkor a Németországi Muszlimok Koordinációs Tanácsa novemberben arra panaszkodott, hogy a közel-keleti háború miatt a muszlimok is szóbeli vagy fizikai támadásoknak vannak kitéve. Több tucat támadás történt, és az iskolákban is megbélyegzik a gyerekeket és fiatalokat.