Magyarország is nemet mond a migrációs paktumra

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az új migrációs paktum esetében az EP rossz döntést hozott. Még az EP-ben is csak 55 százalékos többséggel is mentek át a jogszabálytervezetek. Donald Tusk is világossá tette, hogy nem támogatja a migránsok újraelosztását – tette hozzá.

Elutasítjuk a kötelező elosztást és a büntetés befizetését.

A döntés végrehajthatatlan, és a magyar társadalmat meg kell védeni a migrációs hatásaitól – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Varga Mihály: 2,5 százalék lehet idén a növekedés

Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt, háborús helyzetben vagyunk, és az EU a vártnál lassabban jön ki a válságból. Németország is gyengélkedik, és a külpiacok is gyengék.

2023-ban az infláció letörésével és az egyensúly helyreállításával segítették a gazdaságot.

Varga elmondta, ebben az évben visszatér a növekedési pályára, 2,5 százalékos lehet a bővülés. Jövőre 4,1 százalékos lehet a növekedés. A magas beruházási ráta és a növekvő reálkeresetek segíthetik a bővülést – tette hozzá.

4,5 százalék lehet idén, míg jövőre 3,25 százalékos lehet a hiány.

Mindezzel párhuzamosan csökkentik az államadósságot.

675 milliárd forintnyi beruházást ütemez át a kormány a jövőbeli időszakra – tette hozzá. Mindezek mellett 2000 milliárd forintnyi beruházás valósul meg.

Egyensúly

Varga Mihály elmondta, hogy a védelmi kiadások jövőbeli elszámolása még kérdéses. A korábban bemutatott lépésekkel egyensúlyba kerül a költségvetés.

Brüsszel és az Európai Bizottság elárulta a magyar gazdálkodókat és az ukrán oligarchákat támogatja

Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy korábban nem látott zöld nyomás van az agrárszektoron, minden szakmai alapot nélkül a Green Deal. Az európai gazdák elvesztették a versenyképességüket – tette hozzá. Szólt arról is, hogy az EU korábban megnyitotta a piacát az ukrán gabona előtt. Súlyos túlkínálat és alacsony terményárak jellemzik az európai piacot – mondta Nagy. Brüsszel és az Európai Bizottság elárulta a magyar gazdálkodókat és az ukrán oligarchákat támogatja – tette hozzá.

Egy ilyen helyzeten felértékelődik a kormányzati segítség.

Ezek a legfontosabb kormányzati agrárlépések

A kormány nemzeti hatáskörben újabb importot érintő intézkedéseket hozott, hogy még jobban kiküszöböljék az ukrán importot. Felgyorsítja a kormány a gazdálkodóknak való kifizetéseket – mondta Nagy István. Az agrár-Széchenyi-kártyára 2026-ig további 45 milliárd forintot biztosít a kormány. A gazdálkodók a gázolaj felhasználás esetén visszaigényelhetik annak árának egy részét – jelentette be a miniszter.

44 támogatási formára lehet kérelmet benyújtani

200 milliárd jut a feldolgozóipari és a 200 milliárd forint az állattartó telepek pályázataira – mondta Nagy István. Április 10. és június 10. között a gazdálkodók 44 támogatási formára nyújthatják be a kérelmeiket – tette hozzá.

Családi házak energetikai felújítását támogató program indul

Az 1990 előtt épült családi házak energetikai felújítását támogató programot indít a kormány 108 milliárd forintos keretösszeggel uniós forrásból – közölte Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Elmondta, a külső falak hőszigetelésére, a nyílászáró-cserére, a használati melegvíz-rendszer és a fűtésrendszer korszerűsítésére kapható 2,5-3,5 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás. Az átlagosnál alacsonyabb átlagjövedelmű járásokban magasabb támogatást vehetnek igénybe a családok.

A beruházásokkal kapcsolatban elvárás, hogy legalább 30 százalékos energiamegtakarítást kell elérni. Ez már a nyílászárók cseréjével és a külső szigeteléssel teljesíthető – közölte a kormányszóvivő.

Ezt rugalmasan lehet kezelni

Ezeket a beruházásokat nem fogjuk törölni, átütemezésre kerülnek, most a szaktárcák kapnak lehetőséget, hogy ezt dinamikus módon kezeljék. Ami tény, hogy a tárcáknak 675 milliárdos beruházást kell átütemezniük, de ezt rugalmasan kezelhetik – mondta Varga Mihály az Origo kérdésére.

A kormány arra számít, hogy a 4,5 százalékos hiányt garantálni tudjuk – tette hozzá.

Varga Mihály: adózási kérdésekbe nem szólhatnak bele Brüsszelből

Varga Mihály kérdésre elmondta, az adózási kérdések nemzeti hatáskörbe tartoznak, és minden felvetést mérlegelni fog a magyar adórendszer kapcsán. A magyar adórendszerben nem terveznek változást – tette hozzá. Varga Mihály elmondta, hogy közös hitelfelvétel kapcsán a magyar tapasztalatok nagy óvatosságra intenek.

Nagy István kérdésre elmondta, a józanság talajára csak úgy lehetett visszatérni, hogy az európai gazdák kivonultak az utcára a műhús és a rovarétkek kapcsán. Június 9-én kell egyértelmű üzenetet küldeni az uniónak.

Jól alakulnak a fogyasztási adatok és az infláció

4,5 százalékos hiányt akar a kormány 2024-re, a pénzforgalmi hiány 4000 milliárd forint körül lehet – mondta Varga Mihály. A kabinet várakozásaihoz képest jobban alakulnak a fogyasztási adatok. Jó hír, hogy az infláció tovább csökkent, és így a gazdasági növekedés is erősödhet – tette hozzá.

Tovább csökkentené a költségvetési hiányt a kormány

Varga Mihály kérdésre elmondta, hogy a hiány mellett az államadósság mértékét is csökkenteni szeretné a kormány. Mindezek mellett pedig egyáltalán nem mindegy, hogy novemberben milyen eredmény születik az amerikai választáson.

A régiós országokban magasabb a költségvetési hiány

A lengyel és a szlovák költségvetés is nagyobb hiánnyal számol, mint a magyar – mondta egy másik kérdésre Varga Mihály. A költségvetés van az emberekért, így a meglévő eredményeket meg kell őrizni – tette hozzá.

A magyar költségvetés is alkalmazkodik a jelenlegi helyzethez.

Egyelőre egyszeri döntés a mostani őszi költségvetési benyújtás – tette hozzá.