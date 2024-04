Tordai Csaba a kormányváltás utáni években Bajnai Gordon egykori miniszterelnök projektjeiben tevékenykedett a baloldal ügyének előmozdításán, legutóbb pedig a főpogármester mozgalmának a „mikroadomány”-ügye kapcsán került a NAV célkeresztjébe Gyurcsány Ferenc bizalmi embere – írja a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergely főpolgármester jogi főtanácsadója, Tordai Csaba régi bizalmi embere Gyurcsány Ferencnek, és több fontos pozíciót is betöltött a 2010 előtti baloldali kormányok idején. Így például volt az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője is, majd 2007-ben a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) államtitkára lett és maradt Gyurcsány lemondását követően is, a 2009 tavaszán alakult Bajnai-kormány alatt. Korábbi sajtóhírek szerint Tordai annyira erős embernek számított a baloldalon, hogy egyes esetekben ő vezette a kormányülést Gyurcsány Ferenc távollétében.