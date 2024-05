Hangsúlyozta, hozzájuk hasonlóan nekünk is "vissza kell menni és meg kell keresni hitünk legmélyét, akár küzdelmek árán is, mert csak a megtalált hitből és élő Isten-kapcsolatból építhetjük fel otthonunkban a család szívének lelki templomát". Arra kérte a híveket, ne csupán nézői, szemlélői, hanem cselekvő résztvevői legyenek életük közösségeinek. Aláhúzta: "itt és most" kell megújítani a család egységének, erejének asztalát, a templomi közösségek oltárát.

"Nem szavakkal, nem különleges gondolatokkal, hanem jóságos, szerető és elfogadó jelenlétünkkel" - intett, emlékeztetve Márton Áron erdélyi püspök szavaira, miszerint annak, aki az evangéliumot hirdetni akarja, üdvözítő igazságát életével kell bizonyítani.

Felföldi László emlékeztetett: az iskolai ballagásokon tarisznyát tesznek a végzős diákok nyakába, és "az ifjúság annyit ér, amennyit mi teszünk a tarisznyájukba". Figyelmeztetett: ma sok fiatalnak üres a tarisznyája, így nem kell csodálkozni félelmükön, zavartságukon.

Megköszönte a fiatalok jelenlétét, aláhúzva: olyan életúton kell járniuk, amelyen még soha senki nem járt, ezért azt kérte, legyenek jó példaképeik, barátaik, és ne csak a ruhájukra legyenek igényesek, hanem a szellemi, lelki táplálékukra is. "Ne engedjétek, hogy a virtuális világ rátok irányuló gonoszsága elpusztítsa emberi méltóságotokat! Legyetek nagyon észnél, mert nektek már sokkal nehezebb különbséget tenni az igazság és a hazugság, a valóság és a virtuális világ között!" - fogalmazott a szónok.

csak élő hittel lehet a családokat, gyermekeket megmenteni az interneten áradó zűrzavartól, emberhez nem méltó eszméktől, megmenteni a józan gondolkodás becsületét, a családi asztal szentségét, az emberi közösség megtartó erejét.

A zarándokokat Urbán Erik, a Szent Istvánról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány rendfőnöke is köszöntötte, hangsúlyozva, hogy egy élő közösségnek szüksége van a lelki és szerkezeti megújulásra. Kérte őket, legyenek "lelki-katonák", akik a békét akarják, akik élni akarnak.

Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke aláhúzta: a megújulás nem új dolgok keresését jelenti, hanem hogy "az értéket, alapot" megőrizve, megtisztítva kell haladni tovább. "Megújulva, megtisztulva, megerősödve hitünkben, identitásunkban folytassuk földi zarándoklatunkat" - fogalmazott.

A csíksomlyói hegynyeregbe idén is sokan gyalog érkeztek a székelyföldi keresztalják tagjaként, több keresztalja zuhogó esőben tette meg az utolsó kilométereket. Mások a Magyarországról indult három zarándokvonattal jöttek, míg Erdély különböző részeiből gépkocsival, busszal, kerékpárral, lóháton érkeztek. A zarándokok között Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is jelen volt.

A csíksomlyói program részeként délután csángó szentmisét tartanak a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban.

Semjén Zsolt: a békét kértük a Szűzanyától Csíksomlyón A békéért imádkoztunk, a békét kértük a csíksomlyói Szűzanyától a pünkösdszombati csíksomlyói fogadalmi búcsún a zarándokokkal - jelentette ki a közmédiának nyilatkozva a zarándokok között jelen lévő Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A Kereszténydemokrata Néppárt Csíksomlyóra rendszeresen visszatérő elnöke rámutatott: a litániában is azt imádkoztuk a hívekkel, hogy a Szűzanya a béke királynője, és a hegynyeregben több százezren kértük tőle a békét. "Hogy segítsen minket abban, hogy végre békesség legyen, mert ez az emberiségnek és nekünk, magyaroknak is a létérdekünk" - fogalmazott. A miniszterelnök-helyettes aláhúzta, hogy a csíksomlyói búcsúba Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről, az anyaországból, az Egyesült Államokból, mindenhonnan érkeztek magyarok. "Ez megerősít minket magyarságunkban, összetartozásunkban és kereszténységünkben" - összegzett Semjén Zsolt a közös együttlét erejét hangsúlyozva. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a közmédiának nyilatkozva elmondta: a Csíksomlyóhoz közeli Csíkkarcfalva szülöttjeként számára a zarándoklat távban rövidebb, de lélekben ugyanolyan hosszú és mély, mint bárkinek, aki bárhonnan Csíksomlyóra zarándokol. Emlékeztetett: a csíksomlyói búcsú jó alkalom elcsendesedni, imádkozni és arra gondolni, hogy a jövőt illetően mire van szüksége a magyar közösségnek a Kárpát-medencében ahhoz, hogy építkezni tudjon. "Azt gondolom, 2024-ben annál fontosabbat nehezen lehetne mondani, mint hogy legyen béke, mert a béke az életnek a támogatását, életpártiságot jelent. És aki az élet pártján van, az az építkezés pártján van, és az tulajdonképpen a Teremtő pártján van, a Teremtő mellett áll" - foglalta össze Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint óriási feltöltődést nyújt, ha az ember része lehet a nagyon sok emberből összeálló zarándokseregnek. Úgy vélte, ha több százezer ember egyszerre gondolkodik, imádkozik, annak biztos, hogy van eredménye a lelkekben, a közösségben.

