Szerinte minden igazi demokratának el kell mennie választani, és természetesen a Dobrev Klára vezette DK-listára kell szavazni. Kicsit később érthetetlen módon azt ecsetelte, hogy

azért is kell a feleségére szavazni, mert különben Klára dühös lesz, és este neki kell vele találkozni, és ő nem tudja kikapcsolni, mint az emberek a tv-t mikor hallgatják.

Kínos helyzet alakult ki az esemény vége felé is, amikor Gyurcsány a helyi jelöltek melletti voksolásra buzdított, ugyanis hosszú percekig nem tudta megmondani, és segítséget sem kapott a helyiektől, hogy ki is a DK vármegyei listavezetője. Először Zag Gábort mondta, majd nagy nehezen a jó megfejtés is megszületett, Szarkándi Lajosné személyében, aki kellemetlenül is érezte magát a közjáték miatt.