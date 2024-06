A baloldali politikus természetesen hosszan magyarázkodott az eset után, szerinte provokálták, és ezért viselkedett agresszívan. A drága szórakozóhelyre állítása szerint fiatalokkal ment el, akik néhány italra is meghívták, nem csináltak mást, csak beszélgettek, és szelfiztek. Ennek ellenére megjelentek olyan felvételek is, ahol Magyar egy fiatal lány lábai között csúszik-mászik, és több résztvevő is arról számolt be, hogy a politikus egész éjszaka nőknek tett ajánlatokat, és egyre agresszívabban viselkedett, ahogyan lerészegedett. Később a biztonsági emberek dobták ki a szórakozóhelyről az őrjöngő Magyar Pétert. Videó készült arról is, ahogy bizonytalan léptekkel elhagyja a bulihelyszínt.