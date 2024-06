Peter Pellegrinit idén áprilisban, az ország történetének hatodik közvetlen elnökválasztásának második körében választották államfővé, a szavazáson részt vevők voksainak 53,1 százalékával. Az 1975-ben Besztercebányán született, jelenleg 48 éves, közgazdász végzettségű Peter Pellegrini először 2006-ban, a Robert Fico vezette Irány (Smer-SD) listáján került be képviselőként a pozsonyi törvényhozásba, majd a rákövetkező években számos kormánytisztséget is ellátott, illetve rövidebb ideig kormányfő is volt. Idén áprilisi megválasztása előtt a hárompárti szlovák kormánykoalíció második legnagyobb pártjának, a Hangnak (Hlas) elnökeként a parlament elnöki tisztét látta el.