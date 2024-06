Cikkünk a videó alatt frissül!

Tordai Bence megvárta az urnazárást, majd kilépett a Párbeszédből

„A mai napon kiléptem a Párbeszédből, a továbbiakban a munkámat Buda zöld, független ellenzéki országgyűlési képviselőjeként és a Budai Zöld közösség tagjaként fogom folytatni” – írja a politikus közösségi oldalán közzétett bejegyzésre hivatkozva a Magyar Nemzet.

Tordai Bence állítása szerint már rég megszületett részéről a döntés, ugyanis a Párbeszéd testületei úgy döntöttek: a párt a 2024-es EP- és a 2026-os országgyűlési választáson is a DK listáján indul.

Természetesen jó oka van annak, hogy most, június 9-én 19 óra 1 perckor – urnazárás után, de az eredmények megismerése előtt – tettem meg és jelentettem be ezt a lépést: nem akartam ártani Karácsony Gergely és a többi ellenzéki önkormányzati jelölt kampányának

– magyarázkodott Tordai Bence.

Tordai Bence a Párbeszéd képviselőjeként az Országgyűlésben

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Szerinte a DK melletti elköteleződés a Párbeszéd részéről végzetes stratégiai hiba volt, amely súlyosan roncsolja a párt önazonosságát és hitelességét. „2013-ban azért léptünk ki az LMP-ből, mert nem voltak hajlandóak együttműködni a többi ellenzéki párttal, most pedig azért lépek ki a Párbeszédből, mert ok nélkül feladta az önállóságát: matrica lett a DK bukósisakján” – írta. Tordai Bence hozzátette, a Párbeszéd morálisan is megkopott a sok, szerinte időnként kifejezetten rossz politikai kompromisszum, valamint a politikai bátorság hiánya miatt.

Menczer Tamás: a magyarok világosan megértették a választások tétjét

– Szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, aki leadta a szavazatát. Látható, hogy ez minden idők legmagasabb részvétele, akár európai parlamenti, akár önkormányzati választásról beszélünk. Ez azt mutatja, hogy a magyar emberek világosan és pontosan megértették a választás tétjét, hogy háborút vagy békét akarunk – fogalmazott Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója nem sokkal az urnazárás után a kormánypártok eredményváró rendezvényén, a budapesti Bálna honvédelmi központban a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

Külön köszönetet mondott azoknak, akik a Fidesz–KDNP-t és a békepárti politikát támogatták a választáson.

Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője pedig megköszönte az aktivisták munkáját, akik segítettek abban, hogy eljusson a választókhoz a béke hangja.