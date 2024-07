A határon túli magyar közösség nemzeti identitása a XXI. század második évtizedének derekán is meghatározó, a kutatási eredmények ugyanakkor megerősítik, hogy Felvidéken előrehaladottabb az asszimiláció – mutatott rá a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) friss felmérése. Mint írták, a közösségek fennmaradásának szempontjából létfontosságú anyanyelvi iskolaválasztás a szülői döntésekben is hangsúlyos, a közép- és felsőfokú oktatásban viszont már jóval kevesebben tanulnak magyar anyanyelven. A vallási identitásról elmondható, hogy bár a válaszadók elsöprő többsége mindhárom régióban továbbra is kötődik valamelyik keresztény felekezethez, a legnépesebb csoportot a „maguk módján” vallásosak alkotják.

Szilárd magyar identitás jellemzi a külhoni közösségeket

A tanulmány megállapította: a nemzeti identitás a nemzeti közösséghez való, nem kézzelfogható kapcsolódást jelenti, de nem pusztán a valahová tartozás értelmében nyilvánul meg, hanem a mindennapok gyakorlatában, a családi életet alakító döntésekben, például a gyermekek oktatási nyelvének megválasztásában is. A nemzeti – és a külhoni magyar közösségek esetében ahhoz szorosan kapcsolódó vallási – identitás ennek megfelelően nem pusztán elméleti kategória, hanem olyan valóság, amely a közösségek jövőképét és életerejét döntően befolyásolja.

A KINCS hangsúlyozta: a kutatás eredményei megerősítik azt a vélekedést, hogy

a magyar identitás és annak továbbadása, valamint a magyar közösséghez való tartozás, illetve a magyar nemzeti hagyományok és szokások ápolása kifejezetten fontos a külhoni magyar közösségeknek.

Erdélyben és különösen a Vajdaságban a válaszadók a magyar identitás továbbadásának fontosságát hangsúlyozzák első helyen, Felvidéken kiegyenlítettebb értékekkel lehet találkozni.

Tisztelik a hagyományokat is

Ahogy az anyaországban is fontos a nemzeti identitás, úgy Erdélyben is a válaszadók 86 százaléka számára teljes mértékben vagy inkább fontos a magyar identitás továbbadása, míg a saját magyar identitásáról 82, a magyar közösséghez való tartozásról 78 százalékuk nyilatkozott hasonlóképpen. Felvidéken a magyar identitás továbbadása a válaszadók 74 százaléka, saját magyarsága háromnegyedük számára fontos, míg a magyar közösséghez tartozásról tízből hét megkérdezett vélekedett ekként. Az egyes kérdések közötti legnagyobb eltérés a Vajdaságban mutatkozik, ahol a magyar identitás továbbadása tízből több mint kilenc válaszadónak (89 százalék), a saját magyar identitása 78 százaléknak, a magyar közösséghez tartozás szintén 70 százaléknak fontos.

A hagyományok tisztelete, a szokások megőrzése is hasonló arányokat mutat, ami mindhárom régióban a megkérdezettek mintegy nyolctizede számára inkább vagy teljes mértékben fontos.

Magyar a magyarral házasodik

A házasságok többségében a házastárs is magyar nemzetiségű. Mindhárom vizsgált régióban a házasságban élő válaszadók túlnyomó többségének házastársa szintén magyar nemzetiségű: a Vajdaságban a megkérdezettek 94, Erdélyben 94 százaléka nyilatkozott úgy, hogy házastársával megegyezik a nemzetisége. Ebből a szempontból az asszimiláció által fokozottan érintett Felvidéken találkozhatunk valamennyivel alacsonyabb értékkel, de a házas válaszadók 86 százalékának itt is sajátjával egyező nemzetiségű a házastársa.