A globális technikai probléma az amszterdami Schiphol Repülőteret is érintette a légikikötő szóvivőjének közlése szerint. De az egyelőre nem világos, hogy a fennakadás hány járat érkezésére és indulására volt hatással.

Leálltak a nagy amerikai légitársaságok. Három indiai légitársaság is informatikai zavarokról számolt be.

A Skyguide svájci légiirányító vállalat bejelentette, hogy elővigyázatosságból ideiglenesen 30 százalékkal csökkentette a svájci légiforgalmi kapacitást a globális informatikai hiba miatt. A legnagyobb svájci repülőtér, Zürich bejelentette, hogy további rendelkezésig nem fogad repülőgépeket, bár a már úton lévő gépek leszállhatnak.

A Govia Thameslink, Nagy-Britannia legnagyobb vasúttársasága szintén az egész hálózatot érintő informatikai problémákat jelentett, amelyek figyelmeztetésük szerint járatkimaradásokat is okozhatnak.

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma pénteken közölte, hogy a globális informatikai hiba érinti néhány elektronikus rendszerét, ezért azt tanácsolta a felhasználóknak, hogy amíg a probléma meg nem oldódik, kerüljék a tranzakciókat.

A brit és a német kormány illetékese is úgy nyilatkozott, hogy fennakadásokat nem kibertámadás okozza.

CrowdStrike: nem biztonsági incidensről vagy kibertámadásról van szó A CrowdStrike amerikai kiberbiztonsági cég úgy véli, hogy nem biztonsági incidens vagy kibertámadás áll a pénteken kezdődött globális informatikai hiba mögött, a problémát már azonosították, a javítás folyamatban van. A meghibásodás a Microsoft 365 alkalmazásokat és szolgáltatásokat érinti, és az amerikai technológiai óriásvállalat is közölte: fokozatosan javítja a problémát. A Microsoft 365 az X mikroblog portálon azt írta, hogy "dolgozik az érintett forgalom alternatív rendszerek felé történő átirányításán, hogy hatékonyan enyhítsék a hiba hatását", és "pozitív trendet figyeltek meg a szolgáltatás elérhetőségében". George Kurtz, a CrowdStrike vezérigazgatója szintén az X-en közölte, hogy a cég "aktívan együttműködik az érintett felhasználókkal a Windows Hosts fájlok egyetlen tartalmi frissítésében előforduló hiba elhárításában". Kurtz szerint nem biztonsági incidens történt. "A problémát azonosították, elszigetelték és folyik a javítása" - írta, hozzátéve, hogy a Mac és Linux rendszerek nincsenek veszélyben. A New York-i tőzsdén a CrowdStrike részvényei a New York-i tőzsde nyitása előtti kereskedésben 10 százalékot estek. A CrowdStrike péntek reggel arról küldött figyelmeztetést ügyfeleinek, hogy a széles körben használt Falcon Sensor szoftver okozta a Microsoft Windows összeomlását és a számítástechnikai zsargonban "kék halálnak" nevezett meghibásodást.

Budapest Airport: a Liszt Ferenc-repülőtér is érintett

Globális informatikai hiba miatt több légitársaság utasfelvételre használt rendszere leállt, ezért járatkésésekre, torlódásra és jelentősen megnövekedett várakozási időre kell számítani a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren - közölte a Budapest Airport pénteken az MTI-vel. A Wizz Air is arról tájékoztatott, hogy utasai fennakadásokat tapasztalhatnak a légitársaság nemzetközi hálózatán.

A Budapest Airport közölte, a Liszt Ferenc-repülőtéren a probléma a Eurowings, a Ryanair, a Turkish Airlines és a Wizz Air járatait érinti, több légitársaság az utasfelvétel manuális elvégzése mellett döntött. A földi kiszolgáló vállalatoktól kapott információk alapján a Budapest Airport hangosbemondás útján tájékoztatja az utasokat, a helyszínen várakozóknak vizet biztosít.

A Budapest Airport arra kéri az induló utasokat, ha rendelkeznek vonalkóddal vagy QR-kóddal ellátott beszállókártyával, illetve elvégezték a poggyászfeladást, vagy csak kézipoggyásszal utaznak, közvetlenül a 2A terminálra lépjenek be, és menjenek az utasbiztonsági ellenőrzéséhez. A további torlódások elkerülése érdekében azt is kérik, hogy az utasok kísérő nélkül lépjenek be a terminálépületbe.