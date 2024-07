A kommunikációs igazgató a Magyarországra az Európai Bíróság által kiszabott 200 millió eurós migrációs büntetésről szólva elmondta, először bezáratták a tranzitzónákat, majd nem engedték azt sem, hogy a menekültügyi kérelmeket a belgrádi külképviseleten lehessen beadni.

„Itt is politikai motiváció van a háttérben, Brüsszel el akarja Magyarországot árasztani bevándorlókkal” – közölte.

Hangsúlyozta, két dolog biztos: „Magyarországot és a magyar embereket meg fogjuk védeni a bevándorlástól, és a bírságot nem a magyar emberek fogják megfizetni.” A kommunikációs igazgató emlékeztetett, Orbán Viktor 2015-ben világosan elmondta az osztrák és német vezetőknek: mi meg tudjuk állítani a bevándorlókat, és át is tudjuk engedni. „Magyarországot meg fogjuk védeni, de ha most azt szeretnék, hogy ezek az emberek Ausztriában és Németországban megjelenjenek, abban is partnerek tudunk lenni. Ezt mindenki értse úgy, ahogyan mondom” – fogalmazott Menczer Tamás.