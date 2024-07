– Jobban állnak a hazafiak, mint látszik. Ide tartozik az olasz kormányzópárt, a legnagyobb, a holland kormányzópárt, itt vagyunk mi, szeptemberben választások lesznek Ausztriában, a Szabadságpárt most vezet. Itt van a cseh Babis, aki már volt miniszterelnök, és ismét ott toporog a győzelem kapujában. A kérdés, hogy mikor lesz választás Csehországban. Itt vannak a belgák. A belga kormány is megbukott, az egyik várható belga kormányzópárt is itt van közöttünk. Ennek

a patrióta csoportnak már most erősebb képviselete van, mint látszódik, s ez idővel egyre inkább láthatóvá is válik majd

– mondta Orbán Viktor.

Kereskedelmi háború is fenyeget

A miniszterelnök úgy látja, kereskedelmi háború réme fenyeget. Mint fogalmazott: abszurd helyzetek vannak. – A bizottság azon döntése, amellyel most büntetővámot vet ki a kínaiakra, állítólag azért jó, mert védi az európai autógyártók érdekeit. Közben az európai autógyártók kézzel-lábbal tiltakoznak. Nekik ez rossz. Az ő nevükben a bürokraták most hoznak egy döntést. Erre a keletiek adnak majd válaszlépést, ez a kereskedelmi háború irányába mutat – jegyezte meg a miniszterelnök. Hozzátette:

ha kereskedelmi háború lesz, a Magyarországon termelt árukat nem tudjuk eladni majd.

A miniszterelnök a légi közlekedésben kialakult helyzet kapcsán tűrhetetlennek nevezte, hogy az utóbbi hetekben egyes járatok 18-20 órás késésekkel tudtak csak elindulni. Jelezte, hogy amint megtörténik a reptér kormányzati átvétele, ezzel már nem lesz gond. – Vannak elvárások, amiket a kormány támaszt, és felszólítottam a minisztereket, hogy ezeknek szerezzenek érvényt – tette hozzá.

A benzinárakról szólva Orbán Viktor elmondta, hogy ha egyszer kötnek egy megállapodást a forgalmazókkal, azt be kell tartani, ezért nem tűrik el, hogy az emberek többet fizessenek a benzinért, mint amekkora a szomszédos országok átlagára.

Alkalmazkodni kell a háború utáni világhoz

– Vannak biztató jelek. A háború után egy másik világban fogunk élni, mint előtte – fogalmazott a miniszterelnök a gazdasági helyzet kapcsán. Mint mondta, alkalmazkodni kell a háború utáni világhoz. A turizmus kapcsán kiemelte, hogy az a magyar nemzetgazdaság egyik legfontosabb ágazata. – Idén rekordévet zárhat a magyarországi turizmus, ami azért fontos, mert az a legjobb pénz. Idejön valaki, itt elkölti a pénzét, ami aztán itt marad. A repülőtér megvásárlása után tovább erősödhet a turizmus – tette hozzá.