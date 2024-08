Már az idei fizetésemeléssel is jelentőset léptünk a tanári átlagbérekben, most 670-680 ezer forint ennek az összege. A bérnövekedés január elsejével folytatódik, az idei 32 százalék után a jövő év elejétől újabb 21 százalék körüli emelés következik. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 820 ezer forintra növekszik a tanári átlagbér, ami 2027-re akár az egymillió forintot is meg fogja haladni. Ez egy érezhető és indokolt béremelés, amit a diplomás átlagbérhez igazítottunk, hiszen a kormány azt vállalta, hogy annak minimum nyolcvan százalékán fogja tartani a tanári átlagkeresetet